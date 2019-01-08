بلجيكا: وزير الخارجية يرشح نفسه للأمانة العامة لمجلس أوروبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلن وزير الخارجية البلجيكي ديديه ريندرز، عن ترشيح نفسه لمنصب الأمين العام لمجلس أوروبا، وهي منظمة دولية مقرها ستراسبورغ في فرنسا، تضم 47 دولة عضو، وتضطلع بمهمة “السهر” على حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون.

وأعلنت الخارجية البلجيكية أن ريندرز (60 عاماً) قد قدم ترشيحه رسمياً للمنصب منهياً بذلك حقبة امتدت ثلاثين عاماً في المعترك السياسي الداخلي.

ومن المنتظر أن تجري عملية اختيار الأمين العام لمجلس أوروبا خلال شهر حزيران/يونيو القادم، ليصار إلى تسليم المنصب على شاغله الجديد في تشرين الأول/أكتوبر من نفس العام.

ويبدو أن الوزير البلجيكي هو المرشح “الأكثر حظاً” للحصول على المنصب، خاصة بعد إعلان أحد المنافسين الأقوياء وهو نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس عن تراجعه عن تقديم طلب ترشيح.

ومن المتوقع أن يترك الأمين العام الحالي المجلس أوروبا توربيورن جاكلان (النرويج) منصبه في 30 أيلول/سبتمبر القادم.

وشغل ريندرز عدة مناصب في بلجيكا منها وزير المالية وبعدها الخارجية التي يتراسها حتى الآن.

وأثار ترشح ريندرز لمجلس أوروبا بعض الجدل في أروقة السياسية الداخلية، ويؤكد بعض المراقبين أن ابتعاد ريندرز، ينتمي إلى التيار الليبرالي الفرانكوفوني، يشكل عملية هروب إلى الأمام، إذ يساهم في إضعاف حزبه، خاصة في أفق الانتخابات البرلمانية في 26 أيار/مايو 2019.