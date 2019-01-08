وزير خارجية إيطاليا: تلزم سندات تمويل أوروبية لأجل أفريقيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – قال وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي إن هاك حاجة لسندات تمويل أوروبية لأجل أفريقيا.

واقترح الوزير موافيرو في تصريحات على هامش إجتماع مجلس الشؤون العامة للاتحاد الأوروبي”، الذي التأم صباح اليوم في بروكسل، أنه “ينبغي للاتحاد الأوروبي إصدار سندات لتمويل الاستثمارات في البلدان الأفريقية التي يصل منها المهاجرون”.

وذكر الوزير الإيطالي أن “الاتحاد يحتاج إلى موارده، وهي على نوعين من الموارد الخاصة، حيث يمكننا التفكير بأنواع من الضرائب الأوروبية”، أما “المصدر الثاني الخاص، فيمكن أن يكون إصدار سندات أوروبية، أوراق مالية لتمويل الاستثمارات الإنتاجية”.

واشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى أن “الأمر لا يقتصر على سندات أوروبية لتمويل الديون، بل لتمويل مستقبلنا أيضا”، والتي “يمكن استخدامها على سبيل المثال، لحملة استثمارية كبيرة في أفريقيا”، وهي “قارة تدفع الظروف المعيشية في العديد من مناطقها بالعديد من الأشخاص إلى الهجرة”.

ونوه موافيرو بأنه “إذا أردنا تغيير شيء ما، فعلينا تكثيف العمل في بلدان المنشأ”، للهجرة “فلسنا وحدنا هنا فقط، بل هناك الولايات المتحدة والصين أيضا”. وخلص الى القول “إن كنا نريد أن نفعل الشيء نفسه في أفريقيا، فنحن بحاجة إلى مزيد من الموارد، وإلى استثمارات منتجة وإيجابية”.