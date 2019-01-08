المفوضية الأوروبية، تعليقا على دعم مسؤولين إيطاليين للسترات الصفراء: نثق بالرئيس الفرنسي وبرنامجه

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبرت المفوضية الأوروبية عن ثقتها بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحكومته، وذلك في أعقاب انتقادات وجهت للسلطات الفرنسية من قبل مسؤولين ايطاليين أعربوا عن دعمهم لإحتجاجات أصحاب السترات الصفراء.

وكان كل من وزير العمل لويجي دي مايو ووزير الداخلية ماتيو سالفيني، اللذان يقودان حزبي الائتلاف الحاكم (حركة خمس نجوم-الرابطة) قد وجها انتقادات واسعة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحكومته وعبرا عن دعمها لحركة السترات الصفراء الاحتجاجية.

ولم ترق تصريحات المسؤولين الإيطاليين بطبيعة الحال للمسؤولين في بروكسل، خاصة وأنها صادرة عن أشخاص ينتمون لتيارات تُوصف بالشعبوية، “نحن لا نعلق على التعليقات، خاصة تلك القادمة عن معلقين محترفين”، حسب كلام المتحدث باسم المفوضية.

وامتنع ماغاريتس شيناس عن ذكر حركة السترات الصفراء بشكل مباشر، ولكه قال “لدينا ثقة بقدرة الرئيس ماكرون، على تنفيذ البرنامج الذي انتخب من أجله من قبل الشعب الفرنسي”.

وقد دأب المسؤولون الإيطاليون في حكومة جوزيبي كونتي على انتقاد الاتحاد الأوروبي والرئيس الفرنسي، مشيرين إلى أن الأول يهيمن على القرار الوطني لعواصم الدول الأعضاء، بينما يعمل الثاني على تنفيذ سياسة تناسب النخبة وليس الشعب في بلاده.