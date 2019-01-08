برلماني أوروبي: يجب تغيّر التكتل الموحد العاجز إزاء الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – قال برلماني أوروبي إن اتحاداً أوروبياً عاجزاً إزاء الهجرة، ينبغي أن يتغيّر”.

وأضاف رئيس كتلة حزب (أخوة إيطاليا) في البرلمان الأوروبي، ستيفانو ماؤللو أنه “فيما يتعلق بالمهاجرين، ها نحن أمام موقف عجز آخر يبعث على الاكتئاب”، من جانب الإتحاد الأوروبي، فـ”بعد المناقشات التي جرت بين السفراء الأوروبيين، اقتصرت المفوضية الأوروبية على الإعراب عن الأمل بأن يتم إنزال مهاجري سفينة (سي ووتش) دون إحالات أخرى”، وذلك “بدون تحديد أي إشارة دقيقة حول الموقع الذي يجب أن يحدث الإنزال فيه”.

وتابع ماؤللو “ليس من المستغرب أن شعبية أوروبا هذه قد بلغت أدنى مستوى ممكن، وآلية المنظومة المشتركة تبدو أكثر تباطؤاً باستمرار، وأقل جدوى”، وكذلك “اجتماعاتها الرفيعة المستوى، حتى تلك التي تعتبر بالغة الأهمية بالنسبة لمستقبل منطقة المتوسط، يبدو أنها تؤدي دائما إلى فشل كئيب دون تحقيق أي خطوة حقيقية الى الأمام”.

وخلص البرلماني الأوروبي إلى القول أن “الإتحاد الأوروبي يجب أن يتغيّر، وسنستمر في تكرار هذا دون توقف، لأنه يبدو مشلولاً في الوقت الحالي وعاجز عن إتخاذ قرارات مفيدة للمواطنين بالفعل”.