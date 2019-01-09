المفوضية الأوروبية تعلن التوصل لحل بشأن المهاجرين العالقين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلن المفوض الأوروبي المكلف شؤون الهجرة والمواطنة ديمتريس أفراموبولوس، عن التوصل إلى حل لمشكلة المهاجرين الـ49 العالقين في البحر الأبيض المتوسط منذ الشهر الماضي.

وأشار أفراموبولوس، في مؤتمر صحفي عقده اليوم في بروكسل، إلى أن المفوضية بذلت جهوداً حثيثة لتسهيل التشاور والتوصل إلى اتفاق بشأن تقاسم المهاجرين بين عدة دول منها فرنسا، هولندا، إيطاليا، مالطا، رومانيا ولوكسمبورغ.

وناشد المفوض الدول التي تعهدت باستقبال هؤلاء المهاجرين أن تنفذ التزاماتها دون ابطاء.

وعبر المفوض عن قناعته بأن ما حدث خلال الأسابيع القليلة الماضية لم يكن متوافقاً مع القيم والمعايير الأوروبية، موضحاً أن جهود المفوضية قد أثمرت في نهاية المطاف وتم التوصل إلى حل لهؤلاء المهاجرين.

ولكنه استطرد قائلاً: “علينا البحث عن آلية مستدامة لتوزيع المهاجرين الذين يتم إنقاذهم، إذ لا نستطيع الاستمرار على هذا المنوال، خاصة وأن قضية الهجرة واللجوء سترافقنا لسنوات طويلة”.

وشدد المفوض على أن الجهاز التنفيذي الأوروبي يقوم بما يلزم من جهود من أجل تطوير العمل الجاري لإصلاح نظام الهجرة واللجوء برمته، معيداً الكرة إلى ملعب الدول الأعضاء في التكتل الموحد.