نيابة صقلية: تونس لم تتعاون في التحقيقات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو- أفادت السلطات المحلية في إقليم صقلية الايطالي بأنها لم تجد تعاوناً من السلطات القضائية التونسية في العملية التي أسفرت عن إصدار أوامر بالقبض على 15 شخصاً بتهمة الانتماء إلى شبكة ضالعة في تنظيم “قوارب الاشباح” لنقل المهاجرين السريين وتهريب التبغ على متن زوارق سريعة من تونس إلى جزيرة صقلية، جنوبي البلاد.

وأشارت مصادر في نيابة باليرمو، التي تنسق التحقيقات، إلى أنه تمّ إرسال طلبين للسلطات القضائية التونسية ولكنها لم تتجاوب.

كما تتهم السلطات الايطالية زعيم الشبكة الاجرامية الهارب، وهو تونسي الجنسية، بالتحريض على الارهاب.