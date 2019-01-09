وزير خارجية إيطاليا: ضرورة تبنّي سياسة أوروبية مشتركة حقيقية للهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي إن من العاجل واللاغنى عنه، تبنّي سياسة مشتركة حقيقية للإتحاد الأوروبي بشأن الهجرة.

وفي إطار مشاركته الأربعاء باجتماع سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى روما، تطرق الوزير ميلانيزي إلى “كيف أن ما يحدث هذه الأيام والأوضاع المتشابهة العديدة التي حدثت في الماضي، تظهر مدى أهمية أنه لا غنى بالنسبة لبلدان الاتحاد الأوروبي عن أن يكون لديها سياسة هجرة مشتركة حقيقية، تواجه من خلال تقاسم كامل للالتزام والأعباء، مختلف جوانب هذه الظاهرة، وتقدم اجابة متكاملة لتوقعات المواطنين”.

وأوضح وزير الخارجية أنه “علاوة على ذلك، لا يزال الموقف الإيطالي حرجًا فيما يتعلق بمشروع الإطار المالي متعدد السنوات للاتحاد الأوروبي قيد المناقشة، مشيراً إلى الأسباب الرئيسية”.

وذكر أن من هذه الأسباب، أن “هناك نقصاً واضحاً من ناحية المدخولات، التي لا تزال مرتبطة بما تدفعه الدول منفردة، دون توفير موارد بديلة، على سبيل المثال، كطرح سندات قرض أوروبية لتمويل الاستثمارات الإيجابية للاقتصاد وسوق العمل”، سواء أكان “داخل الاتحاد أم خارجه”، كـ”البلدان الأفريقية التي ينطلق منها العديد من المهاجرين نحو أوروبا”.