الداخلية الإيطالية: أوروبا تلقي علينا بالمهاجرين وتتراجع عن إعادة توزيعهم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت مصادر من الداخلية الإيطالية إن “دول الاتحاد الأوروبي تلقي علينا بأعباء المهاجرين، لكننا لم نشهد حتى الآن شهدنا سوى التراجع في عمليات إعادة التوزيع المخطط لها.

وأضافت المصادر ذاتها أنه “بعد وصول 447 مهاجرا الى ميناء بوتسالو (صقلية) في 16 تموز/يوليو 2018، على متن السفنتين (بروتيكتَر) و(مونتي سبيروني) كان من المقرر اقتسام هؤلاء بين الدول الأوروبية، بمشاركة طوعية من الأطراف المعنية”، مبينة أن “المهاجرين كان توزيعهم بهذا الشكل وفقا للاتفاق: 50 في كل من ألمانيا، فرنسا، البرتغال، إسبانيا ومالطا، 20 في أيرلندا، ليصبح المجموع 270”.

وذكرت المصادر أن “عمليات النقل الفعلية كانت 129 فقط، وشملت ألمانيا (23 مهاجرا)، فرنسا (50)، البرتغال (19)، ايرلندا (16)، اسبانيا (21)، وصفر الى مالطا”. علاوة على ذلك فـ”في 26 آب/أغسطس 2018 وصل 177 مهاجرا إلى كاتانيا على متن السفينة (ديتشوتي)”، مبينة أن “هؤلاء أيضا كان ينبغي نقلهم”، بينما “نُقل منهم 16 شخصا فقط الى أيرلندا”.