عمدة باليرمو: الإرهابيون لا يصلون إلى إيطاليا على متن القوارب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ قال رئيس بلدية باليرمو ليولوكا أورلاندو إن الإرهابيين لا يصلون إلى إيطاليا على متن قوارب الهجرة. تعليقا على عملية مكافحة الإرهاب الأمنية التي أدت إلى تنفيذ 15 أمر اعتقال.

وذكر العمدة أورلاندو “إن العملية التي نفّذتها في مجال مكافحة الإرهاب اليوم، وحدة العمليات الخاصة التابعة لقوات الدرك (كارابينييري)، بتنسيق مكتب النائب العام في باليرمو، لا تؤكد إلا ما كنت أزعمه منذ بعض الوقت، وهو أن سياسات تجريم المهاجرين لا تفعل شيئاً سوى مساعدة التنظيمات الإجرامية”.

وأشار المسؤول المحلي الى أن العملية الأمنية “تؤكد فوق كل شيء أيضاً، وبشكل صارخ تقريباً، ما هو تحت أنظار الجميع”، وهو أن “من يريد المجيء إلى إيطاليا من جانب التنظيمات الإرهابية، لا يأتي بالتأكيد على متن قوارب المهاجرين مجازفاً بحياته”.

وأضاف مواطن باليرمو الأول “كما أن كبار زعماء المافيا لا يجوبون الطرقات على ظهر عجلة بخارية مهترئة، كذلك المجرمون الدوليون لا يأتون إلى إيطاليا على متن قوارب المهاجرين”، بل “بزوارق قوية تقلّهم في غضون بضع ساعات، على طرق بحرية غير مزدحمة، إلى سواحل صقلية”.