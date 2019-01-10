سالفيني: لا نقبل دروساً من مالطا حول إغلاق الموانئ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أبدى نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني رفضه لأي دروس يأتي من جانب مالطا حول إغلاق الموانئ بوجه المهاجرين.

وكتب سالفيني في تغريدة على مدونة (تويتر) للتواصل الاجتماعي، الخميس، أنه “لا درس من مالطا التي غضّت الطرف (عن المهاجرين) لسنوات، وسمحت لقوارب ومراكب الهجرة بالتوجه إلى إيطاليا”، مؤكدًا أن “الموسيقى قد تغيرت، حيث يمكن الوصول الى إيطاليا بإذن فقط”،

وخلص وزير الداخلية الى القول “لقد قبلنا مهاجرين أكثر مما ينبغي، وعلى الآخرين أن يستيقظوا الآن”.

من جانبها ردت حكومة فاليتا بالقول: “تعرب حكومة مالطا عن استيائها ومفاجأتها إزاء اﻻتهامات غير الدقيقة التي وجهها إليها الوزير سالفيني، فيما يتعلق بالتقاعس المزعوم إزاء احترام التراماتها بالنقل الطوعي للمهاجرين”.

وخلصت المذكرة بحث الحكومة الإيطالية على “التحقق من بياناتها الإحصائية وتجنب تكرار إطلاق تصريحات لا أساس لها”.