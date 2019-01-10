برلماني إيطالي: مضحك عقد اجتماع ليلي للحكومة لإستقبال 15 مهاجراً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال برلماني إيطالي إن عقد “قمة للحكومة لتنظيم استقبال حوالي خمسة عشر مهاجرًا، أمر باعث للضحك إن لم يكن يكن دافعا للبكاء”.

وأضاف رئيس كتلة حزب إخوة إيطاليا بمجلس النواب، فيديريكو فونارو أن “واحدة من أكبر الدول الصناعية في العالم لا يمكنها إدارة (أزمة إنسانية) لخمسة عشر شخصًا”، مبينا أنه “استعراض غير لائق ومخجل، تمليه فقط، حاجة إلى الدعاية”، داعيا رئيس الوزراء جوزيبي “كونتي للإحاطة حول ملحمة المهاجرين الـ49 والاتفاق الذي تم التوصل إليه مع دول الاتحاد الأوروبي”، بشأنهم.

وذكر البرلماني أنه “بدلاً من تغذية حرب إعلامية ضد المهاجرين، من خلال طاقم تدفع أجوره بأموال دافعي الضرائب، فليؤدِ سالفيني دور وزير الداخلية لجميع الإيطاليين، وليس وزير الخوف، وليكف عن السفر إلى الخارج مرتديا سترة واحدة من قوات الشرطة الإيطالية الأربعة”، واختتم بالقول “إنها صورة سيئة لإيطاليا مثير للشفقة ومضحكة”.

وكان رئيس اتحاد نقابات رجال الاطفاء قد حذّر سالفيني في رسالة وجهها إليه، “من المخالفة المتمثلة بارتداء الزي الرسمي”. وقال “كما هو معروف، فإن زعيم حزب الرابطة عادة ما يرتدي في زياراته الرسمية وغير الرسمية، ملابس بعض أقسام الشرطة أو رجال الإطفاء”.