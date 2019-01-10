الجامعة العربية: أبو الغيط يستعرض مع سلامة ترتيبات عقد الملتقى الوطني الليبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة- أستعرض الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في مكالمة هاتفية الخميس مع المبعوث الأممي إلي ليبيا، غسان سلامة، أخر التطورات السياسية والأمنية في ليبيا وترتيبات عقد الملتقى الوطني الجامع خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، السفير محمود عفيفي، أن “أبو الغيط وسلامة استعرضا التحضيرات والترتيبات التي تقوم بها البعثة الأممية لتنظيم وعقد الملتقى الوطني الجامع خلال الأسابيع القليلة المقبلة”. كما “اتفقا على مواصلة التنسيق والتعاون الوثيق بين الجامعة العربية والأمم المتحدة لمرافقة الأطراف الليبية وتشجيعها على تحمل مسئولياتها بغية استكمال المسار السياسي وتمهيد الأرضية السياسية والقانونية أمام إجراء الاستفتاء على الدستور وإتمام الانتخابات التشريعية والرئاسية على النحو الذي يتطلع إليه أبناء الشعب الليبي”.

وأضاف المتحدث الرسمي أن “الاتصال تناول أيضاً الحاجة إلي مساندة مجمل الجهود والترتيبات القائمة لتثبيت الأمن والاستقرار في مختلف المناطق الليبية، وتوحيد المؤسسات الليبية، ودعم الخطوات الإصلاحية التي أقرها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني على الصعيدين الاقتصادي والمالي”.