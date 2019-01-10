ليبيا: السراج يطلع، في لقاء مع سلامة، على خطوات إنجاح الملتقى الوطني الجامع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس- أعلن المكتب الاعلامي للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية أن رئيس المجلس، فائز السراج اجتمع في طرابلس اليوم الخميس مع كل من رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية، ستيفاني ت. ويليامز.

وتناول الاجتماع، الذي إنعقد بمقر المجلس “مستجدات الوضع السياسي”، كما إطلع السراح “على الخطوات التي اتخذتها البعثة الأممية لإنجاح الملتقى الوطني الجامع المزمع عقده قريباً، الذي سيضم ممثلين عن الفعاليات والمكونات السياسية والاجتماعية والثقافية دون إقصاء أحد، ويستهدف هذا الملتقى إتمام الإستحقاق الدستوري الانتخابي الذي يتطلع إليه جميع الليبيون”.