عدم إستبعاد حدوث أزمة داخل الائتلاف الايطالي الحاكم قبل الانتخابات البرلمانية الأوروبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- لم تستبعد مصادر برلمانية في حزب الرابطة، شريك حركة خمس نجوم في الائتلاف الثنائي الحاكم في إيطاليا، إمكانية حدوث أزمة حكومية قبل موعد إجراء الانتخابات البرلمانية الأوروبية المقررة في شهر أيار/مايو المقبل

وأشارت تلك المصادر إلى أنها على قناعة بإمكانية حدوث الازمة على الرغم من تصريحات زعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني المطمئنة بشأن صلابة الإئتلاف مع حركة خمس نجوم.

ونوهت إلى إختلاف وجهات النظر بين الحزبين الحاكمين بشأن مشاريع بنى تحتية كبرى كخط السكك الحديدية السريع بين إيطاليا وفرنسا وخط أنابيب الغاز العابر للبحر الأدرياتيكي، وكلاهما ترفضهما حركة خمس نجوم لأسباب تتعلق بالبيئة، فضلاً عن مسألة التعامل مع قضية المهاجرين.

يذكر أن آخر إستطلاعات للرأي العام الايطالي تشير إلى أن حزب الرابطة يحتل المرتبة الأولى على مستوى البلاد بشأن نوايا تصويت الناخبين، حيث أبدى 31% تأييدهم لحزب سالفيني مقابل 26% لصالح حركة خمس نجوم .