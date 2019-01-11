مجموعة إعلامية تطلب إلغاء كأس السوبر الإيطالي في السعودية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – طالبت مجموعة إعلامية رياضية بإلغاء مباراة نهائي كأس السوبر الإيطالي في المملكة العربية السعودية.

وتذمرت مجموعة (BEIN) الإعلامية، وهي شبكة عالمية من القنوات الرياضية، عبر رسالة من رئيسها التنفيذي يوسف العبيدلي، للمدير المخول الجديد لإتحاد كرة القدم، لويجي دي سييرفو، بشأن المكان المختار لاستضافة المباراة القادمة بين فريقي يوفنتوس وميلان، مطالبة إياه بالعدول عن قراره.

وجاء في الرسالة أن “المملكة العربية السعودية تدعم بشكل فعال آفة القرصنة في عالمي الرياضة والترفيه منذ أكثر من 18 شهراً، وهو ما يقوض الآفاق التجارية طويلة الأجل لدوري الدرجة الأولى وأصحاب الحقوق في جميع أنحاء العالم”.

وأشارت المذكرة الى أنه “من بين جميع بلدان العالم التي يمكنك اختيارها لاستضافة مباراتكم، قررتم تماما إختيار ذلك الذي يدعم سرقة منتجاتكم على نطاق كبير، والذي يخضع للتحقيق من قبل منظمة التجارة العالمية لهذه الاتهامات”. وأردفت “وربما كان الشيء الأكثر إثارة للقلق على الإطلاق هو أنكم على علم تام بذلك”.

وأوضحت المجموعة الإعلامية أن “منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من بين أهم الأسواق العالمية والأسرع نمواً في مجال الرياضة والترفيه الحي، وإذا نجحت المملكة العربية السعودية في تقويض قواعد القانون، فسوف تلحق ضرر هائلا بأحد أهم مصادر إيرادات دوري الدرجة الاولى الايطالي”.

وأشارت الرسالة الى أنه “لهذا السبب نطلب من اتحاد الدرجة الأولى بعض الإجراءات الفورية”، وهي “الإنضمام للإجراءات القانونية الجماعية ضد المملكة العربية السعودية، التي يروج لها الإتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم (FIFA و AFC) فيما يتعلق بخدمة البث المباشر (beoutQ) والانتهاك الحالي لحقوقها الإعلامية، من خلال إطلاق تصريحات عامة عن مباراة كأس السوبر”.