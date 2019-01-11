وزير خارجية إيطاليا: أوروبا تركت دولها وحيدة إزاء الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – تساءل وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي “إين هو الإتحاد الأوروبي؟”، فقد “تُركت دول أوروبا تواجه قضية الهجرة لوحدها”.

وفي مداخلة أمام ندوة حول “مستقبل أوروبا، كيف يمكن استرجاع الإلهام الفيدرالي وحلم الآباء المؤسسين”، عاد رئيس الدبلوماسية الإيطالية للتساؤل “أين هو الحل أوروبي الموحد فيما يتعلق بمسألة الهجرة، أين تبدأ سياسة هجرة أوروبية شاملة تعمل في بلدان المنشأ لإحلال السلام والديمقراطية ومنع تدفق اللاجئين، والتي تؤثر على الأوضاع الإجتماعية الإقتصادية عبر استثمارات حقيقية، تحارب المتاجرين بالبشر وتهتم بما يجب القيام به لتقاسم الأعباء عند وفود المهاجرين؟”.

في معرض حديثه عن العوامل التي ساهمت في “عدم اهتمام” مواطني الاتحاد الأوروبي، خلق بعض القلق، وانتشار المخاوف على نطاق واسع، أكد الوزير أن “الاستجابة للأزمات الكبرى لم تحدث في كثير من الأحيان، أو جاءت في أطر زمنية أطول من التوقعات على أية حال”.

أما بشأن الهجرة، فقد ذكر موافيرو، “نحن لا نزال إمام ترك الدول لوحدها، أو إزاء بضع بلدان تحاول ايجاد حل بين بعضها البعض”.