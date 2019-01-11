رياضي إيطالي: دخول النساء لملاعب كأس السوبر خطوة صغيرة الى الأمام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

تورينو – رأى رياضي إيطالي أن دخول النساء للملاعب في المملكة العربية السعوية لحضور مباراة كأس السوبر بين فريقي يوفينتوس وميلان، يمثل “خطوة صغيرة الى الأمام”.

وعلق مدرب نادي يوفينتوس ماسيميليانو ألليغري، على “الجدل حول إجراء مباراة كأس السوبر الإيطالي في المملكة العربية السعودية”، بالقول “لست سياسياً ولا أريد فعل ذلك، لكن تم إبرام عقد من قبل الإتحاد الكروي وعلينا أن نذهب إلى هناك”، ثم أن “هناك خطوة صغيرة تتمثل بإمكانية دخول النساء إلى الملعب”، وأردف “علينا رؤية الجانب الإيجابي”، للأمر.

وأضاف ألليغري، “أعتقد أن إيطاليا تتمتع بعلاقات اقتصادية وسياسية مع المملكة العربية السعودية”، واختتم بالقول “لقد أُخبرنا بأن علينا أن نلعب هناك وسنذهب”.