موافيرو: إيطاليا تقيِّم إعادة فتح سفارتها في سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي “نحن نحاول تقييم مدى ضرورة إعادة فتح سفارتنا في سورية والوقت اللازم لذلك”.

وفي تصريحات على هامش مشاركته في روما بندوة حول موضوع: “مستقبل أوروبا، كيف يمكن استرجاع الإلهام الفيدرالي وحلم الآباء المؤسسين”، أضاف الوزير موافيرو “من الطبيعي أن يسير الوضع في سورية نحو آفاق أكثر أعتيادية”، مبينا أنه “لم يكن هناك أي تسارع على هذا الصعيد”.

ووفقا لمصادر إعلامية إيطالية، فإن “هذه الأخبار يمكن أن تخلق ضجة كبيرة”، لكن “من الصحيح أيضا أنه تم ولسنوات في الخفاء، على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين روما ودمشق، كما حدث عام 2016”.

وذكرت المصادر ذاتها أن “الدليل على أن قرارات السياسة الخارجية الإيطالية ليست مستقلة، بغض النظر عن التوجه السياسي للحكومة، فالميول محددة بشكل جيد ونحن نعرف مِن قبل مَن”. واختتمت مشيرة الى أن “الافتتاح المحتمل للسفارة الإيطالية في دمشق يمكن أن تقتدي به دول أوروبية أخرى أيضاً”.