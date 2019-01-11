تصنيف أليتاليا الثانية أوروبياً في دقة المواعيد والانتظام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – مع نسبة 83.2٪ من عمليات الإقلاع والهبوط الدقيقة الموعد لرحلاتها الجوية، اعتُبرت أليتاليا ثاني شركة في أوروبا والثامنة عالمياً عام 2018 من حيث الدقة والانتظام.

هذا ما أظهره التحليل الذي أجرته (FlightStats) وهي شركة أمريكية مستقلة موثوقة، تقوم شهرياً بوضع تصنيف لجميع شركات الطيران الكبرى في العالم من ناحية الالتزام بالمواعيد والانتظام، من خلال مقارنة لبيانات شركات النقل المماثلة في الحجم وشبكة الرحلات.

وذكرت الشركة الأمريكية في بيان الجمعة، أن “مؤشر دقة المواعيد لأليتاليا بقي طوال الـ12 شهرًا لعام 2018 أعلى دائمًا من متوسط ​​الشركات الأوروبية والعالمية”، مبينة أنه “في تأكيد الأداء الممتاز لعملها خلال عام 2018، احتلت أليتاليا المرتبة الثانية في أوروبا أيضًا من ناحية موثوقية رحلاتها، بمعدل 99.1٪”.

هذا وقد منحت (FlightStats) في تقديرها للأداء التشغيلي الممتاز للشركة الإيطالية عام 2018، شهادة امتياز تثبت موقف شركة أليتاليا على منصة أكثر الشركات الأوروبية كفاءة.