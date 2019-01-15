وزيرة الدفاع الإيطالية: إعادة الإرهابي باتّيستي للبلاد ثمرة عزمنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت وزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترينتا إن النجاح بإعادة الإرهابي تشيزَري باتّيستي الى البلاد يأتي نتيجة لعزمنا.

وفي مقابلة مع صحيفة (إل جورنالي) الثلاثاء، أضافت الوزيرة ترينتا أن “نتائج الإصرار عندما تكون موجودة، يمكن لمسها”، فـ”لقد عملت حكومتنا بجهد كبير، وكانت في غاية الإصرار لضمان أن تتم إعادة الإرهابي إلى إيطاليا في النهاية”، وكذلك “تحقيق العدالة بالنسبة لعائلات الضحايا”.

وذكرت وزيرة الدفاع أن “الظروف قد تغيرت في البرازيل أيضا، مع الحكومة الجديدة”، حيث “أعطى هذا الأمر دفقعة للقضية”، واختتمت موضحة “لكننا فعلنا ذلك باقتناع كبير بالتأكيد، ومن الحق أن يدفع باتيستي الإرهابي ثمن ما فعله في بلادنا”.