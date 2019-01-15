نتنياهو: أنصح إيران أن تخرج من سورية بسرعة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه ينصح إيران بالخروج بسرعة من سورية، متوعدا بمواصلة مهاجمة أهداف إيرانية هناك.

وقال نتنياهو خلال مراسم تولي افيف كوخافي مهام منصبه رئيسا جديدا لأركان الجيش الاسرائيلي، الثلاثاء، “سمعت أمس المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول إن ليس لإيران أي تواجد عسكري في سورية. نحن نقوم بدور استشاري فقط”. إذن، أنصح إيران أن تخرج من سورية بسرعة لأننا سنواصل تطبيق سياستنا الحازمة بلا خوف ودون هوادة”.

وقال نتنياهو “إن إيران تكذب باستمرار. إنها كذبت حول الاتفاقية النووية وكشفنا عن ذلك بعد إخراج الأرشيف النووي من طهران وهي تكذب الآن وتزعم أنها تطلق قمرا صناعيا عاديا إلى الفضاء ولكنها تريد فعلا أن تمتلك المرحلة الأولى من إطلاق صاروخ عابر للقارات، خلافا للاتفاقيات الدولية”.

وخلص رئيس الوزراء الاسرائيلي الى القول “إننا ندعم الرفض الأمريكي الحازم لهذه الخطوة العدوانية دعما كاملا”.

هذا وقد تسلم كوخافي (55 عاما)، مهام منصبه الجديد خلفا لغادي ايزنكوت.