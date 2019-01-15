إيطاليا: استثمار واردات التنظيم الإجرامي المعتقل في مؤسسة زراعية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

اليرمو – قالت مصادر قضائية إيطالية إن “تجارة (تهريب البشر) المربحة، مكنت التنظيم الإجرامي من جمع رأس المال غير قانوني كبير، واستثمارها في مزرعة كبيرة في مارسالا، حوض بناء سفن في ماتزارا ديل فاللو ومطعم مرموق في تراباني.

وأضافت المصادر ذاتها أن، عملية (باربانيرا) التي تمت فجر الثلاثاء، كشفت أن “كل الأعمال التجارية المذكورة أعلاه، مسجلة بشكل خفي باسم أطراف ثالثة، لغرض التحايل على أحكام القانون فيما يتعلق بالتدابير الخاصة بمعرفة مصادر الأموال أو نشاط التهريب”.

هذا وقد أدت العملية السالفة الذكر إلى اعتقال 14 شخصا بأمر صادر عن النيابة العامة في باليرمو، لتفكيك مجموعة إجرامية تنظم عمليات عبور لمهاجرين سريين من تونس الى صقلية.

وقال المحققون إن “المهربين تمكنوا خلال نقل المهاجرين الى سواحل لامبيدوزا، من التملص من ضوابط الشرطة”، وذلك “بفضل شركاء في البلاد قادرين على توجيه عمليات الرسو على أجزاء من الساحل يتم تحديدها مسبقا، بهدف التهرّب من عمليات تفتيش الشرطة، وضمان نشر سريع على الأراضي الإيطالية للمهاجرين السريين”.