وزيرة دفاع إيطاليا: لا عودة للخدمة العسكرية الإلزامية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت وزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترينتا إن اعادة فرض الخدمة العسكرية الإلزامية “ما أزال أشعر بأنها مجرد فكرة رومانسية”.

وأضافت ترينتا في مقابلة مع صحيفة (إل جورنالي) الثلاثاء، “أعتقد أن الخدمة الإلزامية لم تعد ملائمة للعصر الذي نعيش فيه”، فـ”لدينا جيش محترف يجب أن يبقى كذلك، وليست لدينا حتى ثكنات، موارد، لكن قبل كل شيء ليست هناك حاجة لها في الوقت الحالي”.

ومن ناحية خفض عديد أفراد القوات المسلحة، أوضحة الوزيرة أنها “تمت بشكل خطِّي في الماضي، وفقا لاحتياجات الميزانية، وفي غياب إجراء تقييم دقيق للاحتياجات الفعلية لبلادنا والتهديدات على المستوى الدولي”.

وتابعت “هناك استعداد من جانبي لمراجعة الاحتياجات الفعلية، وبالنسبة للموارد، فقد قمنا في قانون الموازنة بتضمين خطة لجمع 500 مليون يورو، وتحقيق أقصى استفادة منها فيما يتعلق بالأولويات الراهنة”، مبينة أن “أي جانب استراتيجي بالنسبة للبلد لن يتم لمسه، كالصناعة”، فـ”لا نية للمقايضة بأمن إيطاليا”.

وأشارت الوزيرة ترينتا الى “إعطاء أهمية كبيرة للموظفين المدنيين، وقد أوضحت ذلك من خلال احتفاضي بتفويض النقابات المهنية”. وأردفت “نحن نعمل الآن بجد في ملف خاص بالتدريب، يبدأ قريباً لحوالي 3 آلاف مدني”، وأنه “بفضل التوظيفات الإستثنائية التي أذن بها قانون الموازنة، سيتم في السنوات 2019-2021 توظيف 1147 شخص مدني على الأقل بصفة فنيين”، وذلك تماشيا مع مسار خطة الطوارئ”.