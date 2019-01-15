إيطاليا: تعاون بين الجامعة والأمن في مجال مكافحة الإرهاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بيزا – تم في إطاليا الشروع بتعاون بين أستاذة القانون الجنائي في كلية القانون والسياسة والتنمية بجامعة سانت آنا في بيزا (وسط) غايتانا مورغانتي، واللجنة الوطنية الإيطالية لمكافحة المافيا والإرهاب.

وقالت الجامعة في بيان، أن الأستاذة مورغانتي، رئيسة مشروع “القضاة متحدون من أجل وقف الإرهاب بالتعاون مع المنظمات الدولية والدستورية والقانون الأوروبي”، أطلقت تعاوناً مع اللجنة الوطنية لمكافحة المافيا ومكافحة الإرهاب”، وأن “هذا المشروع الجديد للتعاون، الذي يتم بتمويل من لجنة العدل التابعة للمفوضية الأوروبية، يرمي لتنفيذ تعاون قضائي في مجال منع ومكافحة الإرهاب الدولي”.

وذكر البيان أن “الهدف المراد تحقيقه، ينبغى أن يتم من خلال تحديد أفضل الممارسات على المستوى الدولي، لوضع مبادئ توجيهية للقضاة وتنفيذ أنشطة تدريبية رفيعة المستوى لضمان أن تتم مكافحة هذا الشكل الخطير من الجرائم في ظل احترام حقوق الإنسان الأساسية وضمان حقوق المتهمين”.

واشارت الأستاذة مورغانتي الى أن “التعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة المافيا والإرهاب سيكون قيمة مضافة مهمة جدا للمشروع”، لأن “عقوداً من الخبرة المكتسبة من النظام الإيطالي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، ستعزز في سياق أوروبي أوسع”.