تاياني: العملة الموحدة درع لأوروبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ستراسبورغ – بروكسل – عبر رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني، عن قناعته أن العملة الأوروبية الموحدة (اليوور) شكلت درعاً منع انهيار أضعف اقتصادات أوروبا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم في احتفال أقيم في ستراسبورغ لمناسبة الذكرى العشرين لإدخال العملة الأوروبية (الموحدة)، والتي يستخدمها اليوم 340 مليون مواطن أوروبي في 19 دولة.

وأشار تاياني إلى أن اليورو قد اصبح اليوم ثاني أهم عملة في العالم، حيث “جعل سوقنا الداخلية أكثر شفافية وتنافسية، كما أنه سهل المعاملات والحركة”، على حد قوله.

وتطرق رئيس البرلمان الأوروبي إلى الأزمة المالية العالمية، فأوضح أنها سلطت الضوء على أوجه القصور في اليورو والأخطاء التي ارتُكبت في معالجة قضايا الديون السيادية.

ومضى قائلاً: “علينا أن نقر بأن هناك من لا يعتقد أن اليورو شكل نجاحاً، وهناك أيضاً من ينتقدون العملة الموحدة، خاصة فيما يتعلق بالوحدة النقدية والتقشف”.

ولكن تاياني عاد وأشار إلى أنه واحد من بين كثيرين لا زالوا على قناعة بأن العملة الموحدة تشكل نهجاً جيداً للجميع.

ويعتبر المسؤول الأوروبي أن اليورو ليس غاية في حد ذاته، بل وسيلة يجب أن تُستخدم لتحقيق الرخاء وخلق فرص العمل للجميع، داعياً إلى استكمال بناء الاتحاد المصرفي والاتحاد المالي في أسرع وقت ممكن.

وحذر من إمكانية اندلاع أزمة جديدة في حال لم يتم تطوير البناء المالي الأوروبي.

وختم تاياني كلامه بالقول: “مداخلتي اليوم ليست فقط يوم احتفال نتمتع فيه بأمجادنا، ولكن يجب أن نعترف بأنه لا تزال هناك مشاكل يجب معالجتها. وأطلب من قادة أوروبا تحمل المسؤولية عن إطلاق عملية التغيير اللازمة لتعزيز عملية اليورو دون مزيد من التأخير ، وتعزيز النمو والعمالة”.