البابا: حق الإنسان بالحياة يتعرض للانتهاك بأبشع الطرق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ قال البابا فرنسيس “نحن نعلم أن عتبة الاحترام الأساسي لحياة الإنسان، انتهكت اليوم، لا بطرق وحشية، لا على صعيد السلوك الفردي وحسب”، بل “بآثار خيارات وتنظيمات هيكلية أيضا”.

وفي رسالته إلى الأكاديمية البابوية للحياة، بمناسبة الذكرى السنوية الـ25 لتأسيسها، حذّر البابا من “تنظيم الربح ووتيرة التطور التكنولوجي، يوفران فرصا غير مسبوقة للتأثير على البحوث الطبية الحيوية، التوجه التعليمي، تحديد الاحتياجات والنوعية الإنسانية للعلاقات”.

وذكّر البابا بأن “القدرة على توجيه التنمية الاقتصادية والتقدم العلمي نحو التحالف بين الرجل والمرأة، لرعاية الإنسانية التي تجمعنا وصون كرامة الفرد، تستقي بالتأكيد من محبة تجاه الخلائق، يساعدنا الإيمان على تعميقها وتنويرها”.

ورأى البابا أن “الأفق الشمولي للبيوأخلاقية ونظرتها الواسعة، واهتمامها بتأثير البيئة على الحياة والصحة، يمثل فرصة مهمة لتعميق العهد الجديد بين الإنجيل والخليقة”. واختتم بالدعوة إلى “فهم التغيرات الهائلة المتوقعة حول الآفاق الجديدة، لتحديد كيفية توجيهها لخدمة الإنسان، في إطار احترام وتعزيز جوهر كرامته”.