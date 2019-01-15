رئيس الحكومة الإيطالية يصل الى النيجر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبّي كونتي وصوله الى النيجر، في إطار جولته الافريقية القصيرة، التي تبدأ اليوم الثلاثاء في النيجر ويختتمها غداً بزيارة تشاد.

وكتب كونتي على صفحته بموقع (فيسبوك) للتواصل الإجتماعي “هبطت في نيامي، عاصمة النيجر، حيث سألتقي قريباً، رئيس الجمهورية إيسوفو محمدو”. وتابع “بعد ذلك مباشرة، سأزور بعض مكاتب الأمم المتحدة التي تتعاون مع إيطاليا والاتحاد الأوروبي في مجالي إدارة ظاهرة الهجرة ومكافحة الإرهاب”.

وخلص رئيس الوزراء الى تحديد موعد لمتابعيه على (فيسبوك) لأجل بث فيديوي مباشر، يجريه في وقت لاحق.

هذا ومن المقرر أن ينتقل رئيس الحكومة غدا إلى عاصمة تشاد، إنجمينا للقاء الرئيس إدريس ديبي.