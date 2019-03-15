البابا يصف هجوم نيوزيلندا بأنه “عمل عنف عبثي”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – أبدى البابا فرنسيس إدانته للاعتداءات على مسجدين في نيوزيلندا، حيث قتل ما لا يقل عن 49 شخصاً، وأعرب عن “التضامن الصادق” مع الجالية المسلمة في البلاد.

وفي برقية أرسلها أمين سر الفاتيكان، الكاردينال بييترو بارولين نيابة عن البابا، قال إنه “يشعر بحزن عميق لتلقيه نبأ الإصابات والخسائر في الأرواح البشرية الناجمة عن أعمال العنف لا معنى لها، ضد مسجدين في كرايستشيرش”، معربا “لجميع النيوزيلنديين، والجالية المسلمة بشكل خاص، عن التضامن الصادق” من جانبه.

وجاء في البرقية: “إدراكا منّا لجهود رجال الأمن والطوارئ في هذا الظرف الصعب، يصلي قداسة الله لأجل شفاء الجرحى، ويبدي العزاء لأولئك الذين يعانون لفقدان أحبائهم ولكل المتضررين من جرّاء هذه المأساة”.

واختتم البابا فرنسيس، البرقية، بـ”طلب أن تعم نِعمتي التعزية والتقوية الإلهيتين على الشعب بأسره”.