كنائس الارض المقدسة تدين اعتداء نيوزلندا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – استنكرت الكنائس في الارض المقدسة الاعتداءات الارهابية في مسجدين بنيوزلندا.

وقال مستشار رؤساء الكنائس في الأرض المقدسة وديع ابو نصار في بيان باسم الكنائس “آلمتنا وأغضبتنا جدا الاعتداءات الارهابية التي ارتكبها نفر من العنصريين داخل مسجدين في نيوزيلندا اليوم، مما أسقط العشرات بين قتيل وجريح”.

واضاف في بيان ارسله لوكالة (آكي) الايطالية للانباء، “نحن نندد بشدة بهذا العمل الإرهابي كما نندد دائما بمختلف العمليات الارهابية، أيا كان مصدرها، وضحاياها. نندد به باسم الأرض المقدسة التي تجمعنا مسيحيين ومسلمين ودروزا ويهودا، وندعو المسؤولين في البشرية وفي الأسرة الدولية للعمل على استئصال الإرهاب بكل أشكاله وأسبابه السياسية والعرقية والدينية”.

وتابع أبو نصار “الإنسانية مدعوة إلى أن تعود إلى كرامتها، وإلى ما منحها الله من قوة للصلاح، لا للدمار”. واختتم بالقول “نسأل الله الرحمة لكل من استشهدوا ونقدم العزاء لجميع ذويهم ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى”.