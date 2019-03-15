إتحاد إسلامي إيطالي: يوم حِداد لرجال السلام والحوار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بولونيا – قال إتحاد إسلامي إيطالي إن اليوم يوم حِداد لرجال السلام والحوار في العالم. في إشارة الى الاعتداء على مسجدين في نيوزيلندا، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 49 شخصاً وجرح عشرات آخرين.

وأضاف الرئيس الوطني لإتحاد الهيئات الإسلامية في إيطاليا (أوكوي) وإمام بولونيا، ياسين لفرم في بيان مقتضب، الجمعة “استيقظ اليوم على خبر مأساوي عن مجزرة إرهابية في نيوزيلندا”، والتي “أودت بحياة ما لا يقل عن 40 مسلماً أثناء صلاة في المسجد”، مبينا أن “اليوم هو يوم حداد لجميع رجال السلام والحوار”.

وخلص رئيس (أوكوي) الى القول “إنني أحتضن جماعتي في ظل هذا الألم، وأدعو متضرعا لأجل إخواننا وأخواتنا الذين سقطوا في هذا الهجوم المعادي للإسلام”.