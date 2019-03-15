مفتي القدس: هجوم نيوزلندا “عمل ارهابي ” و”جريمة نكراء”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – وصف الشيخ محمد حسين، مفتي القدس والديار الفلسطينية، الهجوم على مسجدين في نيوزلندا بأنه عمل ارهابي”و”جريمة نكراء”.

وقال الشيخ حسين في خطبة الجمعة في المسجد الأقصى، اليوم، “نترحم على شهداء تلك الجريمة النكراء جريمة الارهاب التي وقعت على وراح ضحيتها عشرات الشهداء وعشرات الجرحى”.

واضاف الشيخ حسين “نترحم على الشهداء منهم وندعو الله ان يعجل في شفاء جرحاهم”.

وكان المصلين في المسجد الأٌقصى ادوا صلاة الغائب على ارواح ضحايا الهجوم.

وقدرت دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس إن نحو 40 الف فلسطيني ادوا صلاة الجمعة في المسجد.

من جهة ثانية قال الشيخ حسين “نؤكد ان المسجد الاقصى المبارك هو كل ما بني عليه السور من جهاته الاربعة وهو يشتمل بهذا على جميع المصليات الموجودة في ساحاته وهو مسجد ما فوق الارض وما تحت الارض بما في ذلم الاسوار والطرقات المؤدية الى هذه المسجد”.

واضاف أن “المسجد الأقصى هو مسجد اسلامي للمسلمين وحدهم لا يشاركهم فيه احد، وان كل جزء من اجزاء هذا المسجد يشكل جزءا من المسجد الأقصى المبارك ، فلا يخضع للمساومات والمفاوضات ولا القرارات مهما كان مصدرها الا بقرار رباني واحد وهو القرار الذي قرر الله به مسجدية هذا المسجد”.

وتابع”نرفض ونستنكر اي اجراء يقوم به الاحتلال الاسرائيلي ضد المسجد الاقصى او اي جزء من أجزائه”.

وكان عدد من الفلسطينيين قاموا برفع العلم الفلسطيني على سطح مصلى باب الرحمة في المسجد.

وقامت الشرطة الاسرائيلية لاحقا بإزالة علم فلسطيني تم وضعه في مدخل باب الرحمة.