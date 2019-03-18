عريقات يطلب من الحزب الديمقراطي الأمريكي تبني حل الدولتين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، اليوم الإثنين، الحزب الديمقراطي الامريكي “العمل بشكل جماعي لدعم حل الدولتينن وتجسيد سيادة دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتوفير حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقاً للقرار الأممي 194”.

وحذر عريقات ، خلال لقاء مع عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الديمقراطي تينا سيمث، من أن “غياب حل الدولتين لن ينتج عنه سوى دولة واحدة بنظامين أحدهما نظام (الأبارتايد) والذي لن يقبل به شعبنا الفلسطيني وسيقاومه”.

واشار عريقات في تصريح ارسله لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء الى أن “حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967 هو الحل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، وأنه على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، تغيير نهجها وسياساتها غير القانونية والالتزام باستحقاقاتها السياسية والقانونية بموجب القانون والشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة”.

ومنذ وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الى البيت الأبيض تمت ازالة حل الدولتين من اجندة الإدارة الأمريكية.

وقال السفير الأمريكي لدى اسرائيل ديفيد فريدمان ان خطة الإدارة الأمريكية لحل الصراع الفلسطيني-الاسرائيلي المزمع الاعلان عنها الشهر المقبل لا تشمل قيام دولة فلسطينية وإنما تحسين حياة الفلسطينيين.

وفي هذا الصدد فقد أكد عريقات على “موقف القيادة الفلسطينية بعدم أهلية الإدارة الأمريكية في عملية السلام وقيامها بعزل نفسها بنفسها عن المنظومة الدولية وانقلابها على القانون الدولي، مستعرضاً الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها الإدارة من جانب واحد، وأثر ذلك على الأمن والاستقرار ليس في فلسطين وإسرائيل فحسب، بل وعلى المنطقة والعالم أجمع”.

وقال: “تتهمنا الإدارة الأمريكية أننا نرفض خطتها، ولا اعلم عن أية خطة يتحدثون، من حيث المبدأ لم يعرض علينا أية خطة، ونعم نحن نرفض اية خطة تنتقص من حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف ولا تعتبر القانون الدولي مرجعية لها، ونرفض جميع الإجراءات والأعمال الأحادية التي أعلنت عنها الإدارة الأمريكية الداعمة للرواية الإسرائيلية بما في ذلك الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلادها إليها، وإسقاط ملفات القدس واللاجئين، ووقف الدعم عن وكالة “الأونروا” والمستشفيات والمساعدات الإنسانية ودعم الاستيطان وإغلاق بعثة منظمة الحرير في واشنطن وغيرها”.

من جهة أخرى، أشار عريقات إلى الوضع الفلسطيني الداخلي، و”الجهود المبذولة مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية لإنهاء الانقسام وإعادة اللحمة الوطنية إلى شقي الوطن كمدخل رئيسي وضروري لإنهاء الاحتلال”.