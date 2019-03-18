الرئيس الصيني يزور إيطاليا الخميس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بكين-روما- أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيقوم بجولة أوروبية في الفترة بين 21 و26 آذار/مارس الجاري، محطتها الاولى روما تلبية لدعوة من نظيره الايطالي سيرجيو ماتاريلا

وقال المتحدث باسم الوزارة، لو كانغ اليوم الاثنين أن زيارات الدولة تشمل أيضا موناكو وفرنسا، تجاوباً مع دعوة كل من أمير موناكو ألبرت الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حسبما أفادت وكالة الانباء الصينية الرسمية (شينخوا).

ومن المتوقع أن تشهد زيارة الرئيس شي لإيطاليا توقيع الاخيرة لـ”مذكرة تفاهم” بشأن الانضمام إلى مبادرة الحزام والطريق الصينية. وتعتبر إيطاليا الدولة الوحيدة في مجموعة الدول السبع الكبرى التي أعلنت إعتزامها الانضمام إلى هذه المبادرة، على الرغم من تحذيرات أمريكية وأوروبية بشأن جدواها.