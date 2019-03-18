إيطاليا تسعى لإعادة التوازن في الميزان التجاري مع الصين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- دافع رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي عن إعتزام حكومته توقيع إتفاقية إيطارية تنضم بموجبها إلى مبادرة الحزام والطريق، وذلك خلال زيارة معلنة للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى روما هذا الاسبوع.

وتسعى إيطاليا إلى إحداث توازن في الميزان التجاري مع الصين. ووفق آخر بيانات رسمية، سجل التبادل التجاري بين البلدين نموا بنسبة 9.2% مقارنة بعام 2016، حيث بلغ 42 مليار يورو. وتمكنت إيطاليا من تقليص العجز التجاري مع الصين في ذات العام بمقدار 1.37 مليار يورو، حيث بلغ 14.9 مليار يورو، بزيادة حجم الصادرات إلى بكين بنسبة 22.2% (13.5 مليار يورو) ، في حين ارتفعت الواردات إلى 28.4 مليار يورو، بزيادة قدرها 4%، مقارنة بعام 2016.

وكان كونتي، قد نوه في ختام أجتماع لرئاسة الوزراء نهاية الأسبوع الماضي بأن مذكرة التفاهم هي “اتفاق إطاري غير ملزم” مع الصين. واشار إلى أن إيطاليا كانت محطة لطريق الحرير القديم، و”من الغريب إلى حد ما عدم المشاركة في مشروع بنية تحتية بهذه الاهمية”. كما شدد “نحن لا نعرّض أي أصول استراتيجية للخطر. هناك الكثير من اللبس: فحماية الأصول الاستراتيجية شيء، وتوقيع اتفاقية غير ملزمة، شيء آخر”. وأعاد التأكيد “نحن لا نلتزم بأي شيء. إنه اتفاق برنامجي يتم إثراءه من وقت لآخر بتوقيع اتفاقيات فردية يتم تقييمها واحدة تلو الأخرى. إنها فرصة عظيمة أيضًا لإعادة توازن الميزان التجاري مع الصين. نريد تعزيز صادراتنا”.