ايما بونينو: سالفيني يغذي الشعور الرافض لأوروبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت السياسية الايطالية المخضرمة، إيمّا بونينو، أن حكومة بلادها الحالية ووزير داخليتها ماثيو سالفيني، “يغذيان بشكل يومي الشعور بالرفض تجاه الاتحاد الأوروبي”.

وكانت بونينو وهي مفوضة أوروبية سابقة، تولت أيضا منصب وزيرة الخارجية في إيطاليا، وتتبنى رؤية أوروبية منفتحة على مسألة الهجرة، قد أكدت في تصريحات لإذاعة آر، تي، بي إف البلجيكية الناطقة بالفرنسية، أن الأجواء الحالية في بلادها وفي أوروبا عموماً تجعل من الصعب تمرير رسائل إيجابية للجمهور.

وأشارت إلى أن الأحزاب الشعبوية تراهن على الخوف، وتعمل على تسويق نظريات لا أساس لها من الصحة، مضيفة: “لنأخذ مثلاً تصريحات لنائب رئيس الوزراء لويجي دي مايو، الذي دأب على التأكيد على ضرورة إعادة المهاجرين غير النظاميين، رغم علمه أن الأمر غير ممكن بدون اتفاقيات مع الدول الأصلية، ما يعني أن كلامه لا يستند إلى أي قاعدة قانونية واقعية”، وفق كلامها.

ووصفت المسؤولة الأوروبية بـ”الصعب” التعايش داخل البرلمان الأوروبي القادم مع أحزب تتبنى رؤى شعبوية ومتطرفة، منوهة إلى وجود جو سلبي يصاحب الحملة الانتخابية في أفق الانتخابات البرلمانية المقررة يوم 26 أيار/مايو القادم.

أما بشأن الهجرة، فقد أكدت أن بعض الدول تخلت بالفعل عن إيطاليا في هذا المجال، ” ولكن ليس أوروبا بالمعنى المؤسساتي، إذ أن المؤسسات الأوروبية لا تمتلك أي قدرة على ضبط حدود الدول، فمن غير المفيد انتقاد بروكسل”، وفق تعبيرها.

وشددت على ضرورة العمل على تعزيز الشعور الموالي لأوروبا عبر التعريف بإنجازات الاتحاد عل مدى 60 عاماً.

كما تطرقت المسؤولة الأوروبية السابقة إلى الهجوم على مسجدين في نيوزيلندا، مشيرة إلى أن هذا العمل لا يمكن تبريره تحت أي ايدلوجية كانت.