الاتحاد الأوروبي-الصين: استمرار الخلاف بشأن تقنية جي5 ومعاملة الشركات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – لا زال الخلاف الأوروبي – الصيني قائماً في العديد من القضايا وعلى رأسها إشكالية استخدام معدات من مجموعة هواوي الصينية العملاقة في شبكات الجيل الخامس للاتصالات (جي5)، في ظل تحذيرات أمريكية بشأن تهديدات أمن المعلومات، وذلك رغم” توافق” بروكسل وبكين على ضرورة التعاون من أجل تعزيز الأمن الرقمي.

وبدا هذا الخلاف واضحاً خلال تصريحات كل من الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، في مؤتمرها الصحفي الذي عقدته صباح اليوم بالاشتراك مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، المتواجد في بروكسل اليوم.

ويعقد الجانبان الأوروبي والصيني محادثات مكثفة ومتعددة الأطر على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد اليوم في بروكسل، حيث تم التركيز على الاستمرار في العمل للبحث عن مناطق تفاهم في الأمور الخلافية.

وينظر الاتحاد الأوروبي إلى الصين على أنها شريك استراتيجي هام يتعين التعاون والحوار معه، إلا أن ذلك لا ينفي إحساس بروكسل ب ” خطورة” هذا المنافس القادم من الشرق.

وتقر الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية بأن العلاقة مع الصين واسعة ومعقدة، قائلة: “بالنسبة لأوروبا الصينيون أصدقاء في عالم مضطرب ومتغير”.

وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى تصميم الاتحاد العمل من أجل أن تتمتع كافة الشركات بشروط عمل متكافئة، بما يضمن منافسة صحية وشريفة، موضحة أن الدول الأعضاء في الاتحاد هي صاحبة الصلاحية في اتخاذ القرار بشأن الشركات التي تستطيع العمل على أراضيها.

ولم يفلح هذا الكلام، فيما يبدو في تهدئة الوزير الصيني الذي أكد أن شركات بلاده تتعرض للتمييز في الاتحاد الأوروبي وأن على الأخير رأب هذا الصدع وفق القواعد الدولية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أصدر قبل أيام وثيقة تتحدث عن علاقاته مع الصين، تحدث فيها عن القضايا التي تثير مخاوف العواصم، خاصة فيما يتعلق بالاتصالات وطريق الحرير الجديد والطاقة والتمدد الصيني في مناطق نفوذ أوروبية تقليدية.

وتحدثت الوثيقة أيضاً عن وجود مجالات وفرص تعاون هامة بين بروكسل وبكين يمكن أن تكون مفيدة للطرفين.

كما تطرق وانغ يي، وموغيريني، إلى قضايا التعاون الاقتصادي والسياسي في الملفات ذات الاهتمام المشترك، حيث أكدا على تصميمهما الاستمرار في تعزيز والحوار والشراكة والعمل معاً من أجل تنفيذ الاتفاق النووي الموقع مع ايران، وإيجاد تسوية سلمية للوضع في شبه الجزيرة الكورية ومحاربة الإرهاب.

ويأتي لقاء اليوم تحضيراً للقمة الأوروبية الصينية المقرر عقدها في بروكسل أوائل الشهر القادم.