وزير خارجية الصين: زيارة الرئيس رسالة إيجابية لأوروبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – اعتبر عضو مجلس الدولة الصيني، وزير الخارجية، وانغ يي، أن زيارة رئيس بلاده شي جين بينغ لبعض الدول الأوروبية تنطوي على رسائل إيجابية للاتحاد بكاملة.

وكان المسؤول الصيني يتحدث اليوم في مؤتمر صحفي مشترك عقب لقاءه مع الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني، حيث عبر عن قناعته بأن الصين تنظر إلى الاتحاد بشكل اجمالي بدون أي تمييز بين دولة كبيرة وصغيرة.

ويتحدث الوزير الصيني عن زيارة الرئيس جين بينغ المقررة ما بين 21 و27 آذار/مارس الجاري إلى كل من إيطاليا، موناكو وفرنسا.

وفي هذا الإطار، فند الوزير الصيني ما رآه من مزاعم مفادها أن بلاده تسعى لتفريق دول الاتحاد لتتمكن من السيطرة بشكل أفضل، قائلاً: “بالنسبة لنا الاتحاد الأوروبي شريك هام ومن مصلحتنا رؤية اتحاد قوي وفعال على المستوى الدولي”.

هذا وتثير زيارة الرئيس الصيني مخاوف لدى العديد من العواصم الأوروبية خاصة بشأن ما يعتبره البعض تهديد الشركات الصينية التي تطور تقنيات الاتصالات حي 5 للأمن القومي الأوروبي وكذلك تداعيات مبادرة الحزام والطريق التي تعتزم إيطاليا للانضمام لها رغم رفض باقي الدول المؤسسة للاتحاد الاوروبي وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية.

هذا ومن المقرر أن يلتقي الوزير الصيني اليوم أثناء تواجده في بروكسل نظرائه الأوروبيين لمناقشة قضايا التعاون المشترك واثارة القضايا الخلافية تحضيراً للقمة الصينية الأوروبية المقررة بداية شهر نيسان/أبريل المقبل في العاصمة البلجيكية.