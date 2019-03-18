شارل ميشيل: يقظون بعد هجوم اوتريخت بهولندا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل، أن قوى الأمن في البلاد رفعت من مستوى اليقظة والحذر، عقب حادثة اطلاق النار في ترام بمدينة أوتريخت الهولندية، راح ضحيتها حسب حصيلة أولوية شخص واحد.

وعبر رئيس الوزراء، عبر تغريدة له على موقع تويتر اليوم، عن تعازيه للسلطات والشعب في هولندا، مؤكداً على أن السلطات تتابع تطورات الوضع في أوتريخت، “نحن جاهزون للمساعدة في حدود إمكانياتنا”، حسب كلامه.

أما مركز إدارة الأزمات ، فقد أكد أنه يتابع الموقف في أوتريخت بدقة، مشدداً، على لسان أحد المتحدثين باسمه، أن الوقت لا زال مبكراً لاتخاذ أي إجراءات محددة.

ولا يُعرف الكثير من التفاصيل حول ما جرى في أوتريخت، ولكن السلطات الهولندية لا تستبعد الطابع الإرهابي للهجوم.