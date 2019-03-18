الاجتماعات العسكرية-الإيرانية-السورية-العراقية “رسالة لواشنطن”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصل إلى العاصمة السورية دمشق مساء الأحد رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول عثمان الغانمي، على رأس وفد عسكري عراقي رفيع المستوى، كما وصل رئيس أركان الجيش الإيراني اللواء محمد باقري على رأس وفد إيراني عسكري أيضاً، للمشاركة في اجتماع لرؤساء أركان الدول الثلاث سورية وإيران والعراق.

ولم تُعلن سورية عن هذا الاجتماع العسكري الثلاثي بشكل مسبق، وأعلنت إيران والعراق أنه للتنسيق بين هذه الدول عسكرياً وتعزيز العلاقات والتنسيق بينها على مكافحة الارهاب وبحث تحقيق الاستقرار الأمني في المنطقة، ولم تذكر سورية تفاصيل عن المواضيع التي ستُطرح خلال الاجتماعات التي تستمر يومين.

ووفق مصادر في المعارضة السورية فإن الاجتماع يتم بمعرفة روسية، ولا يقتصر هذه المرة على تبادل المعلومات الأمنية والعسكرية بين هذه الدول، وهو رسالة إلى الولايات المتحدة بأن التحالف الرباعي، الإيراني الروسي العراقي السوري، هو تحالف استراتيجي وعميق، ويطال القضايا العسكرية والأمنية أيضاً، وليس الجوانب الاقتصادية والنفعية فقط، وهو ما ترفضه الولايات المتحدة دون أن ترفض التحالف الاقتصادي بين هذه الدول، وتعتبر التدخل العسكري لإيران خصوصاً في الشرق الأوسط مزعزع للاستقرار.

وبالتزامن مع الاجتماعات قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي جعفري إن بعض القوات الإيرانية أشرفت على تدريب وتنظيم قوات شعبية في كل من سورية والعراق، وإن عددها يبلغ في البلدين نحو مئتي ألف مقاتل.

وتُعتبر إيران من أهم داعمي نظام الرئيس السوري بشار الأسد، ولها كتائب وميليشيات في سورية وفي العراق، وهي ترتبط بتحالف مع روسيا وتركيا هدفه “خفض التصعيد” في مناطق محددة من سورية، وهي أيضاً دولة مؤثرة في القرار السياسي والعسكري العراقي.

وقال اللواء باقري عقب وصوله إلى دمشق إن الوجود الأمريكي في سورية غير قانوني ولكنه سيكون قصير الأمد، وأن القوات الموجودة في سورية دون التنسيق مع الحكومة السورية ستغادر الأراضي السورية عاجلاً أم آجلاً.