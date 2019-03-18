نتنياهو: الشروع في اقامة 840 وحدة استيطانية بالضفة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- اعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو انه سيتم غدًا الثلاثاء الشروع في بناء حوالي 840 وحدة استيطانية في مستوطنة (اريئيل) في شمال الضفة الغربية.

وقال “ستتم اقامتها في حي جديد بأريئيل وقد سبق وأن تم اقرار إقامة هذا الحي قبل حوالي عامين”.

تصريحات نتنياهو جاءت خلال زيارة الى موقع قريب من مستوطنة (اريئيل) نفذ فيه فلسطيني امس هجوما ادى الى مقتل إسرائيليين إثنين واصابة اخر بجروح.

وقال نتنياهو “نعلم هوية الإرهابي وقوات الجيش والشاباك والأجهزة الأمنية تلاحقه عن كثب. نعلم أين يسكن وعثرنا على عائلته. أعطيت أوامر هذا الصباح ببدء العمل على هدم منزله والاستعدادات للقيام بذلك قد بدأت”.

واضاف “هؤلاء الإرهابيون لن يقتلعونا من هنا حيث سيحدث العكس التام. ردنا بسيط – كلما عذبونا، أصبحنا أقوى”.

وتقوم قوات كبيرة من الجيش والمخابرات الاسرائيلية باعمال البحث عن عمر ابو ليلى، 19 عاما، الذي نفذ عملية اطلاق النار مستخدما سلاح كان خطفه من جندي اسرائيلي بعد طعنه بسكين.