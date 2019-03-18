بيدرسن يلتقي المعارضة السورية في دمشق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ التقى المبعوث الأممي إلى سورية غير بيدرسن اليوم الاثنين في العاصمة السورية دمشق، وفداً من هيئة تنسيق قوى التغيير الديمقراطي المعارض، في أول لقاء له مع هذه الهيئة التي ما تزال تنشط في الداخل السوري، ورافقه في الزيارة فريق عمله بدمشق روبرت دان، المسؤول الرئيس عن الشؤون السياسية، وعلاء عبد العزيز، مدير مكتب الأمم المتحدة بدمشق، وإيفون اندريا دورات بينه، مسؤولة الشؤون السياسية.

وشارك في اللقاء عن الهيئة السورية المعارضة، المنسق العام لها حسن عبد العظيم، وأحمد العسراوي وعبد القهار سعود صفوان مدخنة.

ووفقا للهيئة، فقد دار الحوار حول خطة العمل المستقبلية التي يقوم بها المبعوث الأممي وفريق عمله لتجاوز المعيقات التي تواجه العملية السياسية التفاوضية.

وأشار وفد الهيئة إلى التفاعل الإيجابي ضمن فريق هيئة التفاوض السورية مع المبعوث الأممي وفق بيان جنيف والقرارات والبيانات الدولية ذات الصلة وخاصة القرار 2254 الذي يعتبر خطة عمل متكاملة للعملية السياسية التفاوضية.

كما أكّد على ضرورة الإفراج عن كافة المعتقلين والمخطوفين وبيان مصير المفقودين كخطوة أولى في إجراءات بناء الثقة بين النظام والمعارضة.

إلى عقد المبعوث الأممي الذي وصل إلى سورية الأحد في ثاني زيارة له إلى سورية، اجتماعات في وارة الخارجية السورية،

وقال في تصريحات صحفية، بعد الاجتماعات، إنه سيواصل محاولات تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254، وأعرب عن أمله في بدء عمل اللجنة الدستورية، وشدد على أن الحل السياسي يجب أن يكون بقيادة وملكية سوريتين.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) عن وزير الخارجية وليد المعلم تأكيده على أن العملية السياسية في سورية يجب أن تتم بقيادة وملكية سورية فقط، كما قال إن الدستور وكل ما يتصل به هو شأن سيادي سوري بحت، يُقرره السوريون أنفسهم من دون أي تدخل خارجي، وذلك وفقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وكل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بسورية.

وهذه الزيارة التي تستمر ثلاثة أيام هي الزيارة الثانية لبيدرسن إلى دمشق، والأولى بعد أن قدّم إحاطة حول سورية في مجلس الأمن الدولي مكلع الشهر الجاري، ووفق مصادر أوربية مواكبه لعمل المبعوث الأممي الخاص لسورية فإنه من المفترض أن يُقدم إلى الحكومة السورية مقترحات جديدة حول الحل في سورية، تتضمن تفاصيل تنفيذية للمضي بعمل السلال الأربع التي وضع سلفة ستيفان دي مستورا أساسها، وتتعلق كذلك بآليات لتسريع تشكيل اللجنة الدستورية وفتح ملف إطلاق سراح المعتقلين على التوازي.

ولم تُعرف تفاصيل الخطط التنفيذية التي سيقترحها بيدرسن على الحكومة السورية، كما لا يُعرف مستوى التغييرات التي قدّمها في إطار السلال الأربعة التي تستند إلى الحل السياسي وفقاً للقرار الأممي 2254.

وقام بيدرسن بزيارته الأولى إلى دمشق منتصف كانون الثاني/يناير الماضي، وهو مبعوث الأمم المتحدة الرابع إلى سورية منذ انطلاق الثورة السورية عام 2011.

والتقى بيدرسن مع هيئة التفاوض السورية التابعة للمعارضة السورية، في 11 الشهر الجاري في جنيف في مبنى الأمم المتحدة، وبحثت لجنة المعتقلين في هيئة التفاوض معه قضية المعتقلين السوريين وآليات العمل لحل هذه القضية جذرياً وتحت مظلمة قرارات جنيف على اعتبار أنها المعيار الأساس للبيئة الآمنة والمحايدة وباعتبارها قضية مركزية لدى الشعب السوري، وأوضحت أن 87 بالمئة من المعتقلين لدى النظام السوري تتحول قضيتهم إلى حالة اختفاء قسري.

ووفق مصادر الهيئة، كان المبعوث الأممي إيجابياً بالتعامل مع هذا المطلب، وشدد بدوره على أحقيته وضرورة منحه الأهمية الكافية، وأشار إلى أنه سيؤخذ بعين الاعتبار في المقاربات المقبلة التي ستوضع بالنسبة للملف التفاوضي السوري الهادف إلى إيجاد حل سياسي.