موغيريني: إن لم يتم التوصل إلى اتفاق ستتوقف عملية صوفيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبرت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، عن تشاؤمها تجاه مصير عملية صوفيا في البحر الأبيض المتوسط والتي أطلقها الاتحاد عام 2015، لتعقب المهربين وتفكيك شبكات تهريب المهاجرين غير الشرعيين.

وكانت موغيريني تتحدث خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم في بروكسل عقب انتهاء اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث أكدت أن الصورة قاتمة حالياً بالنسبة لهذه العملية، بسبب استمرار الخلاف بين إيطاليا وباقي الدول على تمديدها.

ومضت قائلة “إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق ستتوقف العملية في نهاية الشهر الحالي، مع كل ما ينطوي عليه هذا الأمر من آثار، للأسف”.

وكانت موغيريني، التي تشغل أيضاً منصب نائب رئيس المفوضية الأوروبية قد دافعت عن استمرار هذه العملية، على الرغم من الانتقادات الكثيرة التي وُجهت إليها.

وتشمل مهام عملية صوفيا تعقب شبكات تهريب المهاجرين غير الشرعيين في البحر الأبيض المتوسط، وتدريب عناصر خفر السواحل الليبي، ومراقبة تنفيذ قرار الأمم المتحدة بشأن حظر توريد السلاح لليبيا، بينما تبقى مهمة البحث والإنقاذ فرعية بالنسبة لطواقمها.

وكررت المفوضية بأن صوفيا قد حققت نجاحات كبيرة وساهمت في تفكيك عدة شبكات تهريب واعتقال مهربين بالإضافة إلى إنقاذ حياة مئات الآلاف من الناس من الغرق في البحر، مشددة على ضرورة استمرارها.

ولم تستطع الدول الأعضاء الاتفاق على تعديل النظام التشغيلي لصوفيا، كما تريد إيطاليا، التي تستضيف مقر العملية وتتولى قيادتها.