عمدة ميلانو: سنعيد للسعودية أموالها الممنوحة لدار الأوبرا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – قال رئيس بلدية ميلانو (شمال) جوزيبي سالا، إن مجلس إدارة أوبرا (لا سكالا) في ميلانو إعادة الأموال الواردة بتحويلات بقيمة 3 ملايين يورو و100 ألف يورو، والتي تم استلامها من حكومة المملكة العربية السعودية.

أعلن العمدة سالا بعد إجتماع مجلس إدارة المسرح في ميلانو الاثنين، أن “التحويلات المالية السالفة الذكر، تمت دون احترام المبادئ التوجيهية للتبرعات”، وأن “هناك قوانين وقواعد يجب احترامها”، بهذا الشأن.

وقال سالا إن “إنطلاقا من منصبي، اقترحت إعادة مبلغ الثلاثة ملايين يورو على الفور، وقد وافقني المستشارون الرأي بالإجماع”. وذكر أن “المسيرة نحو اتفاق مع السعوديين تنتهي اليوم”، مبينا أنه “لم تتم الموافقة على أي شكل آخر من أشكال التعاون مع السعوديين”، فـ”مجلس إدارة (لا سكالا) لم يوافق على المشروع، لكن لا توجد أية مقاطعة”، ضد هذا البلد الخليجي.

وأوضح العمدة المنتمي الى الحزب الديمقراطي المعارض، أنه “لا توجد قائمة سوداء تابعة للحكومة”، إزاء السعودية، فـ”لسنا في وضع يسمح لنا بالقول: لا حوار مع السعوديين”. وأردف “نحن نعيد ضبط كل شيء اليوم”، لكن “إن كان المشرف سيتحدث في المستقبل عن برنامج تعاون جديد، فسيناقش مجلس الإدارة قبوله أم لا”.

وخلص رئيس بلدية ميلانو، الى القول “إننا نعود الآن إلى نقطة الصفر”، مكرراً: “نحن لا نغلق أبوابنا بوجه أحد ولا ندع أنفسنا نتأثر بالسياسيين”.