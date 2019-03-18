مصادر إعلامية إيطالية: مواطننا القتيل في سورية تبنّى القضية الكردية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

فلورنسا – قالت مصادر إعلامية إيطالية إن “لورينزو أورسيتّي، من مواليد فلورنسا عام 1986، والذي أعلن تنظيم (داعش) أنه قتله خلال معركة في بلدة باغوز (شمال شرق سورية)، كان ترك عمله في المطبخ الراقي بعد 13 عامًا من ممارستته للمهنة، ليتبنّى القضية الكردية.

وأضافت المصادر ذاتها أن أورسيتّي “كان يعمل نادلًا، وخبير خمور وطباخًا”، وبعد أن “إنتمى للقوات الديمقراطية السورية”، أجرى “مؤخرًا بعض المقابلات الصحافية، مستخدماً لقب ديلاتوللو وقدم نفسه باسم حركي هو (المصارع)”.

وكان الرجل قد تحدث في مقابلة مع صحيفة (إل كورييري فيورنتينو) العام الماضي، عن الدافع وراء قراره الذهاب إلى سورية للوقوف إلى جانب الأكراد”، قائلا “اسمي لورنزو، عمري 32 عامًا، وُلدت وترعرعت في فلورنسا. عملت لمدة 13 عامًا في المطاعم الرفيعة المستوى. تقاربت من القضية الكردية لاقتناعي بالمُثُل التي تلهمها، فهي تريد بناء مجتمع أكثر عدلاً وإنصافًا”.

وتابع “إنها تدعو الى تحرير المرأة، التلاحم الاجتماعي، تعزيز البيئة الاجتماعية والديمقراطية بطبيعة الحال”، مبينا أنه “لأجل هذه المثل العليا، كنت على استعداد للنضال في مكان آخر، وفي سياقات أخرى”، ثم “اندلعت الفوضى في عفرين وقررت المجيء إلى هنا لمساعدة السكان المدنيين للدفاع عن أنفسهم”.

وقال لورينزو في مقابلة أخرى إن “الوضع هنا كما هو عليه، ولنقل إنه إن كنت سأعود إلى إيطاليا، فلن أقلق كثيرًا بشأن العواقب”، وأردف “ضميري مرتاح، وأنا أفعل الصواب”. واختتم بالقول “نحن هنا وهنا سنبقى حتى النهاية، وذلك “لأنه لا يوجد شيء آخر يجب القيام به، ولأن من الصواب القيام بذلك، فلنقاتل”.