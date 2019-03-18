إيطاليا: اعتراض قاربين على متنهما 11 جزائرياً قبالة جزيرة سردينيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كالياري – قالت مصادر أمنية إيطالية إن قوات الشرطة المالية في منطقة جنوب جزيرة سانت أنتيوكو (سردينيا)، جنوب سردينيا اعترضت قاربين على متنهما 11 مهاجراً جزائرياً.

وأضافت المصادر ذاتها أن “زورق الدورية وطائرة تابعة لإدارة كالياري البحرية، اعترضت القاربين الصغيرين اللذين كان احدهما يحمل 5 والثاني 6 مهاجرين، بينهم امرأة وقاصر”، والذين “تم إيقافهما وسحبهما إلى اليابسة”.

وخلصت المصادر الأمنية الى القول إن “المهاجرين الـ11، الذين أعلنوا أنهم جزائريو الجنسية، يتمتعون جميعاً بصحة جيدة”، وقد “تم نقلهم من ثم إلى مركز الإستقبال المؤقت للمهاجرين في بلدية موناستور لإجراءات رفع البصمات”.