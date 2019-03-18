رئيس الحكومة الإيطالية يثني على العملية الانتقالية السلمية بالجزائر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت الحكومة الإيطالية إن رئيس مجلس الوزراء جوزيبي كونتي، التقى اليوم الاثنين بمقر الحكومة، قصر (كيجي) نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الجزائري الجديد، رمضان لعمامرة، خلال زيارته لروما، وهي المرحلة الأولى من جولة قصيرة تشهد التزامات في عواصم أخرى.

وأضاف بيان لقصر (كيجي) أن لعامرة “أحاط (كونتي) عن بدء المرحلة الانتقالية المؤسساتية الحساسة في الجزائر”، وكذلك حول “التزام الرئيس بوتفليقة”، الذي “بعد تنازله عن ولايته الخامسة، دعا الى عقد مؤتمر وطني عاجل للاتفاق على الإصلاحات الضرورية”.

وذكر البيان أن رئيس الحكومة “كونتي، استذكر الصداقة القديمة والشراكة الثنائية القوية”، بين البلدين، معربًا عن تقديره “للطريقة السلمية التي تجري بها المظاهرات على الساحة”. ودعا إلى “الاصغاء إلى مطالب التغيير القادمة من المجتمع المدني”، كما أعرب عن أمله بـ”أن تتمكن الجزائر من ضمان عملية ديمقراطية وشاملة في ظل احترام وشعبها ولأجل مصلحته”.

وخلص البيان الى القول إن جوزيبي “كونتي أكد قرب إيطاليا من الجزائر، في هذا التحدي المهم للتنمية المستدامة للبلاد، ولاستقرار منطقة البحر المتوسط ​​وأوروبا نفسها”.