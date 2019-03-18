شركة إيزي جِت تنسحب من عملية دعم أليتاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت شركة (إيزي جِت) البريطانية للطيران الإقتصادي، انسحابها عملية دعم الناقل الإيطالي السابق المتعثر مالياً.

وقالت الشركة البريطانية في مذكرة الاثنين، إنه “عقب محادثات مع شركة السكك الحديدية الإيطالية وشركة (دلتا) للطيران، لإنشاء اتحاد من شأنه أن يقيم الخيارات الخاصة بمستقبل أليتاليا”، فقد “قررت (إيزي جِت) الانسحاب من العملية”.

ووفقًا لشركة الطيران، فإن “(إيزي جِت) تؤكد التزامها بإيطاليا باعتبارها سوقاً رئيسية لها، حيث تقوم حاليًا بنقل 18.5 مليون مسافر سنويًا، وتوظف 1400 من الطيارين والمضيفين بعقود توظيف إيطالية”.

وخلصت شركة النقل الجوي البريطانية الى القول “سنواصل الاستثمار في المرافئ الجوية الثلاث: ميلانو، نابولي والبندقية كما فعلنا في السنوات الأخيرة، وذلك بإضافة طرق ملاحة وقدرات أخرى”.