إيطاليا تؤكد على مشروعية إهتمامها بمبادرة الحزام والطريق الصينية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- شدد رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي، على “مشروعية الاهتمام الاقتصادي-التجاري”، الذي توليه حكومته لمبادرة الحزام والطريق الصينية، وذلك عشية توقيع مذكرة تفاهم بشأنها خلال زيارة الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى إيطاليا تبدأ يوم الخميس القادم.

وأشار كونتي، مخاطباً مجلس النواب الايطالي اليوم الثلاثاء، إلى أن الاهتمام بالمبادرة “تبرره، على وجه التحديد، مصالحنا الوطنية: بوسعنا تعزيز صادراتنا نحو سوق ضخم “.

وقال إن “مضمون مذكرة التفاهم، التي تم التفاوض بشأنها لعدة أشهر مع بكين، بمساهمة كل الإدارات المعنية، لا يشكل أي خطر على مصالحنا الوطنية وتتماشى تمامًا مع استراتيجية الاتحاد الأوروبي “.

ونوه رئيس الحكومة الايطالية بأنه “كما هو الحال في التعاون مع الدول الأخرى، ستعمل الحكومة الإيطالية، ضمن مبادرة الحزام والطريق، على مراقبة دقيقة للمبادرات الفردية بعد التوقيع على المذكرة، لضمان تعزيزها مع الاهتمام بالدفاع عن المصالح الوطنية، وحماية البنى التحتية الاستراتيجية ، وكذلك تلك الرقمية، ومنع نقل تكنولوجيات القطاعات الحساسة”.

وشدد كونتي، في إشارة إلى إنتقادات أوروبية وأمريكية لإيطاليا، الدولة الوحيدة في مجموعة السبع الصناعية الكبرى والمؤسسة للاتحاد الأوروبي التي أعلنت نيتها الانضمام إلى مبادرة الطريق والحزام، على أن “إطار مذكرة التفاهم بشأنها هو تجار-اقتصادي صرف، ولن يلق بأقل شكوك على موقفنا الأوروبي-الأطلسي”.