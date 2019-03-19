المفوضية الأوروبية تتابع وضع سفينة الاغاثة الايطالية (ماري يونيو)

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت المفوضية الأوروبية أنها تتابع “عن كثب” وضع سفينة إنقاذ المهاجرين (ماري يونيو) الايطالية، قبالة ميناء لامبيدوزا بجزيرة صقلية.

ونوهت المتحدثة باسم المفوضية بأنها ترى ضرورة العمل بسرعة من أجل تأمين مرفأ آمن لانزال المهاجرين. وقالت ناتاشا برتود: “ندعو الدول الأعضاء للاتفاق بسرعة لأسباب إنسانية”، حسب كلام ناتاشا برتود.

هذا و لا تمتلك المفوضية صلاحيات “إرغام” الدول الأعضاء على استقبال سفن المهاجرين، إلا أنها تحاول لعب دور المنسق في المفاوضات بين العواصم.

ويذكر أن سفينة ماري يونيو التابعة للمنظمة غير الحكومية (Mediterranea Saving Humans) قد دخلت المياه الايطالية قبالة ميناء لامبيدوزا، وعلى متنها 49 مهاجراً تم انقاذهم على بعد حوالي 42 ميلاً من السواحل الليبية.

ووفقا لمصادر إعلامية، فقد عملت الشرطة المالية الايطالية على منع سفينة المنظمة غير الحكومية من دخول المياه الإقليمية الإيطالية، آمرة إياها بإطفاء محركاتها، لكن السفينة إستمرت في الإبحار حتى وصلت قبالة سواحل لامبيدوزا.