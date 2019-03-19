إيطاليا تتحفظ كثيراً إزاء تعزيز فرونتكس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – قال وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي إن لدى بلاده “تحفظات قوية” بشأن اقتراح تعزيز وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس)، من خلال توظيف حوالي 10 آلاف شخص.

وفي حديثه خلال مجلس الشؤون العامة الملتئم في بروكسل، الثلاثاء، عن الإطار المالي متعدد السنوات للاتحاد الأوروبي (Mff)، ذكر الوزير ميلانيزي أن “من بين النفقات الأقل أولوية، وربما غير الضرورية، يندرج اقتراح تعزيز (فرونتكس) بشكل محدد للغاية، من خلال تعيين 10 آلاف موظف”، الأمر الذي “نحيطه بتحفظات قوية”، سواء أكان من “ناحية الأولوية أم من حيث فاعلية الهدف”.

وأشار موافيرو إلى أن “الفصل الخاص بالهجرة نقطة حساسة، لم يتم حلها بشكل صحيح عبر اقتراح (Mff)”، مبينا أن “هذه القضية مهمة للغاية، لدرجة أنها كانت تستحق الابتكار، ووضع أجندة تغطيها بالكامل”، الأمر الذي “ربما كان سيجعل إدراكها أكثر سهولة”.

وتابع وزير الخارجية “إنْ كان من المفضّل الإبقاء على عدة فصول”، للإطار المالي، فـ”أعتقد أننا بحاجة إلى تنسيق وثيق للغاية”، حيث أن “هناك أموالاً مخصصة لحل قضايا طارئة، وهي أموال تشكل جزءًا من التقليد الأوروبي”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى القول “نعتقد أننا إذا أردنا وضع سياسة تحكم بتدفقات الهجرة، فيجب دمج سياسة التعاون الإنمائي فيها”.